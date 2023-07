GP Hungria F1: Conseguirá a Alfa Romeo manter o ritmo? | AutoSport

Uma das boas surpresa da qualificação de ontem foi a Alfa Romeo. Enquanto o desempenho da McLaren pode ter sido uma surpresa para muitos no paddock, os resultados da qualificação da Alfa Romeo foram certamente o choque do dia no Hungaroring.

Depois de 10 corridas em 2023, a Alfa Romeo está em nono lugar na classificação, com apenas nove pontos, e um pacote de atualização muito aguardado, trazido para a última corrida em Silverstone, não deu resultados nessa corrida, com Valtteri Bottas e Zhou Guanyu a terminarem novamente fora do top 10.

Mas mesmo na Q1 em Budapeste houve indícios de que o C43 atualizado poderia ser mais adequado ao Hungaroring, com Bottas e Zhou a fazerem voltas rápidas logo no início.

Ambos acabaram por passar à Q3, com Bottas em sétimo e Zhou – que ainda não tinha entrado na Q3 este ano – a conseguir a melhor posição de qualificação da sua carreira, quinto classificado.

A questão é: conseguirão converter as suas posições na grelha em pontos no domingo?