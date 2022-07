GP Hungria F1: Com pista húmida ou molhada, estar no sítio certo com pista limpa será fulcral | AutoSport

Depois do que se viu nos terceiros treinos livres, com a pista muito molhada secando somente nos derradeiros minutos, e ainda assim não totalmente, o que permitiu à Williams colocar os seus dois monolugares no primeiro e terceiro lugares, mas a qualificação deverá ser mais do mesmo, esperando-se por isso três fases, Q1, Q2 e Q3 muito movimentados, e eventualmente com algumas surpresas. colocar a ‘funcionar’ na janela perfeita de funcionamento os pneus intermédios ou de chuva será fulcral para ficar fora de problemas e essa vai ser uma das nuances mais importantes da qualificação.

ainda assim, mesmo à chuva a Ferrari esteve sempre na frente, a Red Bull nem os chegou a usar pois os seus monolugares só foram para a pista bem mais tarde na sessão.

Mesmo com os intermédios os Ferrari rodaram bem na frente da concorrência,mas Max Verstappen rodou pouco devido à bandeira vermelha causada pela saída de pista de Sebastien Vettel. com a sua saída Vettel danificou a nova asa, e logo se vê se vai usá-la na qualificação ou não, o que pode fazer uma grande diferença.

Estar no sítio certo com pista limpa será fulcral, o que ficar fora disto é arriscado, e não só para alguns, mas sim para todos, pelo que logo na Q1 pode haver surpresas e quem aí ‘ficar’ vai ter vida muito difícil para a corrida. A qualificação começa às 15h00.