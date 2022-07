GP Hungria F1, Christian Horner elogia Max Verstappen: “Ele esteve ao rubro, até com o pião!” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Depois de Max Verstappen ter recuperado do 10º lugar na grelha para conquistar a sua oitava vitória da época em 2022, no Grande Prémio da Hungria, estabelecendo uma vantagem de 80 pontos no campeonato de pilotos, Christian Horner elogiou o desempenho do neerlandês.

Verstappen venceu apesar de ter feito um peão na volta 41 que o viu perder uma posição e o chefe de equipa da Red Bull não poupou palavras para o elogiar.

“O Max foi fantástico hoje”, disse Horner à Viaplay. “Tivemos um pequeno problema no início, a embraiagem não estava a comportar-se como esperado, mas depois pudemos libertá-lo para atacar realmente os carros à sua frente, e ele estava ao rubro, até com o seu pião!”, brinca Horner.

“[O Max] conseguiu fazer uso do pneu médios contra Charles [Leclerc] que tinha duros, e depois foi realmente um jogo, e o carro teve um grande ritmo hoje”, acrescenta. “Foi uma corrida incrível, ótima para conseguir esses pontos, e o Max foi absolutamente superlativo hoje”.

O britânico da Red Bull acrescenta ainda que não podia haver melhor forma de encarar a pausa de verão: “É a melhor maneira de terminar. Duas vitórias em duas semanas é a forma perfeita de entrar nas férias de Verão. Penso que toda a equipa merece uma pausa muito merecida, mas isso acontece na sexta-feira, por isso ainda temos uma semana para fazer o máximo que pudermos antes do último dia”, concluiu Horner.