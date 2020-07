GP Hungria F1, Charles Leclerc: “Tive um carro extremamente difícil de pilotar”

Charles Leclerc não teve um bom desempenho durante o Grande Prémio da Hungria. O monegasco começou a corrida do sexto lugar, mas acabou por cair para fora dos pontos, terminando no 11º lugar, depois de uma batalha interessante com Carlos Sainz da McLaren pela 10º posição.

À Sky Sports F1, Leclerc disse: “É decepcionante, mas temos de trabalhar. Penso que algo não estava bem na corrida. O carro não correspondeu ao que tínhamos na qualificação e na sexta-feira”.

“Não mudámos muito. Vamos agora olhar para os dados e ver o que aconteceu de errado. Tive um carro extremamente difícil de pilotar”.