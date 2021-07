GP Hungria F1, Charles Leclerc: “Tenho mais dificuldades que os meus colegas de equipa” | AutoSport

A Ferrari chega à Hungria com algum favoritismo, olhando para as prestações em circuito de caraterísticas similares a Hungaroring. Mas Charles Leclerc deixou um aviso.

Apesar da Ferrari não admitir que pode ser uma das boas surpresas do fim de semana e “apenas” querer ser o melhor da luta do meio do pelotão, muitos acham que a Scuderia poderá ter uma palavra a dizer nas contas do pódio para este fim de semana. No entanto, Leclerc aviso que tentará fazer o melhor, numa pista onde não se costuma dar bem:

“Penso que não vamos estar ao nível do desempenho que vimos no Mónaco, mas espero que possamos pelo menos estar no topo do meio da tabela, que é a luta realista que estamos a travar este ano”, disse ele. “Portanto, este é o alvo mais importante para este fim-de-semana. Estamos bastante confiantes de que o conseguiremos alcançar se fizermos um bom trabalho. Não é uma pista particularmente forte para mim como piloto, mas vou tentar fazer o melhor trabalho possível”, disse Leclerc citado pela racefans.net.

“É uma pista muito difícil, muito técnica”, explicou Leclerc. “É preciso ser-se muito, muito suave. Tenho tendência para ter um estilo de condução um pouco mais agressivo, e parece que tenho um pouco mais de dificuldades aqui em comparação com os meus companheiros de equipa no passado. Por isso, vou trabalhar nisso e tentar maximizar este fim-de-semana”.