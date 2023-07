GP Hungria F1, Charles Leclerc: “temos muito trabalho a fazer” | AutoSport

A Ferrari voltou a ficar atrás da Red Bull, Mercedes e McLaren na qualificação do Grande Prémio da Hungria, parecendo estar a perder para os adversários numa situação do fim de semana onde eram fortes. O ponto mais fraco do Ferrari era o ritmo de corrida, mas agora os italianos estão a perder terreno na qualificação, onde até agora tinham alguns argumentos.

“Estava muito contente com a minha volta e depois olhamos para a tabela de tempo e estamos no sexto lugar”, disse Charles Leclerc após a sessão de hoje. “Sim, as margens estão muito próximas até ao quarto, mas depois os três primeiros estão muito à frente numa pista como esta, por isso temos muito trabalho a fazer”.

A Ferrari viu novamente a McLaren ficar à sua frente, tendo ainda Zhou Guanyu no quinto lugar da grelha, algo que para Leclerc é uma chamada de atenção para a sua equipa. “Hoje, a McLaren voltou a mostrar que deu um grande passo em frente, porque numa pista como esta, em comparação com Silverstone, são duas de características completamente diferentes e eles foram muito rápidos, por isso também temos de dar um passo em frente. A McLaren, a Mercedes e a Red Bull parecem estar agora consistentemente à frente, pelo menos se olharmos para as últimas três corridas”, acrescentando o piloto da Ferrari que, “temos de trabalhar, caso contrário estamos a perder cada vez mais pontos todos os fins de semana, por isso temos de fazer um maior esforço”, concluiu.

Foto: Scuderia Ferrari