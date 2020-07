GP Hungria F1, Charles Leclerc: “O carro está melhor nesta pista…”

Charles Leclerc falou em sinais positivos no Ferrari no Grande Prémio da Hungria, tanto em condições adversas como secas.

No TL1 o asfalto esteve seco, com Sebastian Vettel e Leclerc em sexto e sétimo lugar, respetivamente. Quando a chuva caiu no TL2, Vettel marcou o ritmo, dando à equipa esperança de ter feito alguns progressos nessas condições, depois de terem lutado pelo desempenho no molhado na Áustria.

À f1.com, Leclerc disse: “Esta manhã correu melhor do que esperávamos. Não chegámos aqui com muitas peças novas, na verdade é praticamente o mesmo carro. Mas parece que o carro está melhor nesta pista”.

“Estávamos a lutar bastante na Áustria no primeiro setor, aqui é menos problemático e somos bastante rápidos nas curvas. Ainda não chegamos aos Mercedes, mas somos mais rápidos e isso é bom”.

“Espero que possamos converter estes sinais positivos nos treinos livres para um resultado positivo na qualificação e na corrida, mas há muito trabalho a fazer do meu lado”.