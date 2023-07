GP Hungria F1, Charles Leclerc: “não foi um bom dia” | AutoSport

Charles Leclerc assistiu novamente a um melhor resultado da McLaren do que a sua equipa, mas considera que o seu sétimo posto final se deveu ao lento primeiro pitstop e à sua penalização de cinco segundos.

“Com o primeiro jogo [de pneus] correu tudo bem, senti o carro forte, mas depois tivemos uma paragem lenta que nos colocou em desvantagem e depois com o Carlos, perdemos um pouco de tempo”, esclareceu o piloto monegasco. “Com o último jogo forcei um pouco mais e voltei a sentir o carro melhor – tinha ainda os cinco segundos de penalização por excesso de velocidade no pitlane – mas no geral, não foi um bom dia”.

A Ferrari tem perdido terreno para a McLaren nas duas últimas corridas, mas Leclerc considera que “em ritmo de corrida penso que não estávamos tão mal, mas com a paragem lenta e mais a penalização, colocou-nos numa posição complicada para o segundo turno de condução e aí perdemos muito para os que seguiam à nossa frente… penso que pelo menos o Oscar estava ao nosso alcance, o Lando talvez fosse mais difícil porque tinha mais ritmo”, concluiu.