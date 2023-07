GP Hungria F1: Charles Leclerc foi o piloto mais rápido no segundo treino | AutoSport

O trabalho das equipas que não foi possível fazer na primeira sessão de treinos do Grande Prémio da Hungria foi realizado no treino seguinte, já com pista seca e com alguma borracha devido à qualificação anterior da Fórmula 2. Ainda assim, os tempos foram melhorando conforme o passar da sessão e por isso alguns pilotos passaram pelo topo da tabela de tempos.

Charles Leclerc terminou o treino como o piloto mais rápido da sessão, mas o foco do trabalho desenvolvido durante os 60 minutos foi a simulação de corrida por parte de todo o pelotão. O piloto monegasco registou a sua melhor volta em 1:17.686s.

Max Verstappen esteve em pista apenas com pneus macios, mas não realizou uma volta rápida como se podia prever.

Logan Sargeant foi o primeiro piloto a liderar a tabela de tempos, com pneus macios e ainda com Max Verstappen, os dois Ferrari e Lewis Hamilton dentro das suas boxes. Estes só saíram para a pista perto da passagem pelos primeiros dez minutos de treino.

Alexander Albon também passou pela frente da tabela de tempos (1:18.377s), mas ao contrário do seu companheiro de equipa, com pneus médios. Nessa altura, os tempos foram baixando com mais frequência. Pela primeira posição passaram Lance Stroll, Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda, antes que Lando Norris se mantivesse por lá durante algum tempo, com o registo de 1:17.701s, mais perto do tempo da pole position do ano passado que pertenceu a George Russell (1:17.377s).

Dentro dos últimos 25 minutos, Charles Leclerc melhorou o tempo do piloto da McLaren, passando a liderar a tabela de tempos com o crono 1:17.686s, também realizado com pneus macios.

Destaque ainda para a curta margem entre os 10 pilotos mais rápidos, que à entrada para os últimos dez minutos da sessão, estavam separados por menos de 0.5 segundos, realçando-se o terceiro tempo de Pierre Gasly (+0.232s), seguido de Tsunoda (+0.248s).

Mais atrás na tabela de tempos, os dois pilotos da Alfa Romeo, da Mercedes e Oscar Piastri foram os únicos que apenas tinham saído para a pista com pneus médios. Kevin Magnussen foi o único piloto a experimentar o composto duro da Pirelli, concluindo um turno de condução de 5 voltas com esse tipo de pneus.