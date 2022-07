GP Hungria F1, Carlos Sainz: Pole position “escapou das nossas mãos no último setor” | AutoSport

Depois da passagem de Charles Leclerc pela última vez na linha de meta durante a sessão de qualificação sem melhorar o seu tempo, quando era o segundo mais rápido atrás do seu companheiro de equiopa, a pole position parecia bem encaminhada para Carlos Sainz. No entanto, George Russell surpreendeu tudo e todos ao “roubar” a pole position ao piloto da Ferrari.

Sainz salientou, após a qualificação, que a pole position ficou definida pelo que aconteceu no último setor.

“Sinto-me cada vez melhor em cada corrida e sessão de qualificação. Hoje senti que tinha ritmo para conquistar a pole e escapou das nossas mãos no último setor, quando pensava que era nossa. Felicito o George, que deve ter feito uma boa volta no Mercedes”.

O piloto espanhol da Ferrari está confiante para a corrida de amanhã, embora admita que o desconhecimento sobre o que o Mercedes é capaz de fazer durante as 70 voltas da prova húngara. “Temos ritmo e o arranque e gestão de pneus vão ter papéis importantes, como sempre, no desenrolar da corrida. O ritmo da Mercedes é desconhecido, vamos ver o que acontece durante a corrida. Se conseguirmos ultrapassá-lo [a Russell] no início melhor, mas senão será uma corrida interessante”, concluiu.