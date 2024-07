GP Hungria F1: Carlos Sainz foi o mais rápido no TL1

Sinais de recuperação na Ferrai? Ainda é cedo para confirmar isso, mas a Scuderia terá ficado satisfeita com o resultado do primeiro treino livre do GP da Hungria. Carlos Sainz terminou a sessão com o melhor tempo, com Max Verstappen e Charles Leclerc no top 3. A Ferrari poderá ter encontrado a solução para os problemas de estabilidade, mas o Red Bull de Verstappen deu excelentes sinais.

As temperaturas para o arranque dos trabalhos do fim de semana eram elevadas. Com 31 °C de temperatura no ar e 58 °C de temperatura na pista, a promessa de muito calor cumpria-se em Hungaroring.

Alonso foi o primeiro em pista

Fernando Alonso foi o primeiro a levar o seu Aston Martin para a pista, com todos os carros a saírem para a pista, com a maioria das equipas a iniciar de imediato os trabalhos. Carlos Sainz assinou o primeiro tempo na tabela, mas demasiado longe da referência para ser tido em conta. Max Verstappen (macios), Lando Norris (médios) e George Russell (médios) colocaram logo a fasquia no segundo 20. Zhou Guanyu queixava-se que estava a perder pedaços da sua carroçaria (o que se confirmou pouc depois pelas imagens) e Kevin Magnussen tinha problemas com os seus travões. Do outro lado da garagem da Haas, estava Ollie Bearman a ganhar tempo em pista na equipa que o vai receber na próxima época.

Oscar Piastri começou a sessão da pior forma, com problemas no sistema hidráulico no seu monolugar, fazendo o australiano perder os primeiros dez minutos da sessão. Red Bull (Sérgio Pérez) e Ferrari usaram aero rakes para estudar fluxos de ar, com a Red Bull a introduzir um pacote de melhorias no carro de Max Verstappen.

Heartwarming – the best drivers in the world stuck in traffic on a Friday afternoon ☺️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/J5cCaQj6Cp — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Verstappen em destaque na primeira metade

Russell passou para o topo da tabela, com a companhia de Lewis Hamilton no segundo posto, mas foi sol de pouca dura, com Verstappen a ser o primeiro a entrar no segundo dezanove.

A sessão de Lance Stroll também não corria bem, com o piloto a queixar-se de forma enfática do seu Aston Martin. A equipa também implementou algumas melhorias, mas apenas no carro de Fernando Alonso. A equipa perguntou ao espanhol se tinha alguma sugestão para ajudar a encontrar o equilíbrio certo no carro de Stroll. A resposta foi “boa sorte”.

Depois da animação inicial, as equipas foram acumulando voltas, sem grandes mudanças no topo da tabela. Chegamos a meio da sessão com Veratappen na frente (1:19.831) seguido de Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz e Lando Norris. Verstappen foi o único a fazer tempos com pneus macios desde o início da sessão. Alex Albon tratou de animar um pouco a tabela de tempos, assinando o melhor tempo mesmo quando a sessão entrou na segunda metade.

Fernando's message for Lance: "Good luck" Lance: "This car is quite shocking to drive right now" Those Aston Martin upgrades are not going down well 😬#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/vV5TUfAXdA — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Segunda metade da sessão com pneus macios

Com os pneus macios a começarem a ser usados por mais carros, os tempos começaram a cair e Russell regressou ao topo, batendo à porta do segundo 18, seguido de Hamilton.

Com a primeira volta lançada com pneus macios, Charles Leclerc fez o melhor tempo, tirando pouco mais de um décimo ao tempo de Russell. Mas foi Carlos Sainz a entrar no segundo 18, tirando quase três décimos ao registo do seu colega de equipa

Max Verstappen voltou aos primeiros lugares, quando faltavam 15 minutos par ao fim da sessão, com um conjunto de pneus macios usados, o que é um sinal muito positivo para a equipa austríaca. Carlos Sainz destronou o #1 da Red Bull pouco depois, com a Ferrari a dar bons sinais nesta sessão.

A sessão chegou ao fim de Carlos Sainz manteve o melhor tempo, seguido de Verstappen, Leclerc, Russell e Zhou. Norris, Piastri, Yuki Tsunoda, Stroll e Hamilton completaram o top 10 desta sessão.

Carlos rides the kerb ✨ In to the final five minutes – Sainz, who still doesn't have a drive for 2025, remains fastest around the Hungaroring#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Sae2HtnM23 — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Em atualização