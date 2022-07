GP Hungria F1, Carlos Sainz: “Desde a volta 1 que senti que algo não estava a funcionar” | AutoSport

Carlos Sainz saiu do segundo lugar da grelha de partida e se depois da qualificação acreditava ter ritmo para ultrapassar George Russell pela liderança da corrida, isso não aconteceu durante as 70 voltas do GP da Hungria, sendo inclusivamente batido por Lewis Hamilton no fase final da corrida. Faltou ritmo ao Ferrari F1-75 na corrida, apesar de ter estado sempre muito forte no fim de semana.

“Desde a volta 1 que senti que algo não estava a funcionar como tinha esteve durante o fim de semana. Estas temperaturas, estas condições não nos beneficiam e fomos lentos no primeiro ‘stint’, lentos no segundo e no terceiro… tivemos muita degradação nos pneus”, explicou o piloto após a corrida em declarações à SportTV. “Ficou claro que algo não funcionou no carro com os pneus” .

Após o término da ronda húngara as equipas regressam às fábricas por um curto espaço de tempo, já que dentro em breve são obrigados a fechar. No entanto, Sainz espera analisar em conjunto todos os dados da corrida húngara e tentar compreender o que se passou. “Temos que analisar com calma, entender o que se passou. Porque penso que passamos de ter vantagem com [pneus] médios no calor para termos dificuldades com médios com temperaturas baixas, claro que há algo nos pneus que temos de entender”.