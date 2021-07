GP Hungria F1: Calor mas ameaça de chuva | AutoSport

O calor irá marcar o início do fim de semana em Hungaroring com sol e temperaturas de 34º previstas nas sessões treinos de sexta. Mas o cenário pode mudar nos restantes dias.

Se é esperado muito calor no primeiro dia de ação em pista, é esperada chuva durante a noite de sexta para sábado o que poderá complicar a tarefa das equipas para a qualificação, com a pista a perder a borracha acumulada no dia anterior. Não se espera chuva marque presença na qualificação. Para domingo a chuva poderá ainda marcar presença, com a probabilidade de queda de água ainda nos 40%, apesar da probabilidade ter diminuído nos últimos dias.