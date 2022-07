GP Hungria F1: Atualização no Haas VF-22 disponível apenas para Kevin Magnussen | AutoSport

A atualização do Haas VF-22 vai chegar mais tarde do que o planeado pela equipa norte-americana. Os novos componentes deveriam ser instalados nos monolugares em França, mas a atualização foi adiada para o GP da Hungria. Ainda sem uma grande atualização no VF-22 e a configuração do carro como prioridade para a equipa, atrasos no processo de desenvolvimento das novas peças obrigaram a equipa a adiar uma semana a apresentação das novidades técnicas que só estarão montadas em apenas um monolugar. Kevin Magnussen foi o piloto escolhido para experimentar os novos componentes, que segundo Günther Steiner podiam ainda ter sofrido novo atraso na produção por causa dos acidentes sofridos pelos pilotos da equipa.

“Tivemos muitos acidentes este ano”, afirmou Steiner, acrescentando que: “Toda a gente se esforçou muito para ter pelo menos um conjunto pronto para Budapeste para que possamos recolher alguns dados”.

O responsável da Haas revelou ainda que não há muitas peças produzidas neste momento e por isso será de evitar acidentes ou toques para ambos os pilotos da equipa no derradeiro GP antes da pausa de verão.