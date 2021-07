GP Hungria F1: atualização “complexa” nos McLaren antes da pausa de Verão | AutoSport

Andreas Seidl confirmou hoje que os dois monolugares da equipa rodaram com uma atualização trazida para o GP da Hungria. O chefe de equipa, adiantou à Sky Sports, que já durante o primeiro treino livre os dois carros saíram para a pista com novas evoluções na zona do bargeboard e que tudo está a correr como planeado.

“É uma atualização complexa (no bargeboard) mas conseguimos trazer para o carro antes das férias de Verão. Foi importante esta manhã que pudéssemos testar a atualização e, felizmente, tudo funcionou como esperado. Agora estamos a operar ambos os carros com a especificação da atualização. A forma é sempre relativa à sexta-feira. Eu diria que estamos onde esperávamos estar numa sexta-feira – estamos simplesmente a concentrar-nos na nossa preparação para a qualificação e na corrida de domingo. Só posso julgar o nosso próprio programa e tudo correu como planeado até agora”.