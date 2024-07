GP Hungria F1: Andrea Stella nas ‘nuvens’ com atitude positiva dos seus pilotos

Andrea Stella, Chefe de Equipa da McLaren destacou aos microfones da Sky Sports F1 a importância de Lando Norris ter seguido as ordens da equipa na corrida de hoje, e deu como exemplo o que disse Will Joseph a Lando Norris, alertando-o para as consequências que teria em toda a gente, equipa e Oscar Piastri, se ele não cumprisse o que era discutido nas reuniões da equipa, para quando sucederam casos destes. Toda a gente sabe que os pilotos são egoístas, mas Joseph fez Lando Norris perceber que se ele falhasse agora, deixaria de ter a confiança da equipa e o apoio de Oscar Piastri.

Um dia, porque estas situações têm sempre o ‘outro lado da moeda’ seria Norris que precisaria de Piastri e não se poderia admirar se o australiano não o ajudasse. Assim, Piastri fica-lhe a ‘dever uma’ que provavelmente irá ‘pagar’ um dia: “Acho que foi um pouco mais do que aquele comentário e mensagem do Will [Joseph]. Há toda uma abordagem às corridas que temos com a nossa equipa e pilotos.

“Estamos juntos nesta trajetória. Nenhum de nós – a equipa, o Lando ou o Oscar – pode fazer este caminho sozinho. Foi essa a mensagem que discutimos no domingo de manhã.

“Com os pilotos de corrida é preciso atualizar sempre esta mensagem. É por isso que temos esta reunião todos os domingos. Estamos extremamente satisfeitos com a forma como os nossos pilotos estão a apoiar a trajetória da McLaren, o que é incrível. Para mim, essa é a notícia de hoje.

Podemos falar um pouco mais sobre o Lando e o Oscar, mas a mensagem é que há um P1-2 na qualificação e um P1-P2 na corrida. Isso é incrível e eu gostaria de agradecer e elogiar todo o trabalho dos homens e mulheres da McLaren por tornarem isso possível.

Não conheço nenhum piloto que, quando está a liderar uma corrida, fique contente por dizer “oh sim, claro, porque não trocamos as posições para a ordem anterior? Isso não é possível, não é essa a natureza dos pilotos.

“Eu ficaria extremamente preocupado. Ver-me-iam muito preocupado se o Lando o dissesse. Foi por isso que tivemos de recordar os nossos princípios no domingo de manhã.

“É verdade que, para um piloto, se quisermos ser competitivos no campeonato, e para o Lando, em particular, na posição mais forte, ele vai precisar do apoio do Oscar e do apoio da equipa. Penso que é assim que estamos a avançar”, disse Stella, e tem toda a razão, a união da equipa é muito importante se trabalharem todos juntos para a levar, mesmo que de vez em quando qualquer dos pilotos veja o seu colega a vencer. Se a equipa alguma vez for injusta com algum, como estava a ser com Piastri, é o melhor que pode suceder numa equipa, que todos remem para o mesmo lado. E felizmente, Lando Norris percebeu a tempo…

Mesmo que Norris tenha potencialmente perdido pontos que pode precisar face Verstappen, lá mais para a frente, Piastri pode ser a ‘muleta’ que devolva esses pontos e os ‘juros’ a Norris.