GP Hungria F1, Alex Albon: Williams precisa de “gerir as expectativas” | AutoSport

A Williams precisa de fazer uma boa gestão das suas expectativas para o Grande Prémio da Hungria do próximo fim de semana depois dos recentes desempenhos e dos 10 pontos somados nas três mais recentes provas do calendário, diz Alexander Albon.

O piloto da equipa, o responsável pelos 11 pontos que a Williams detém no mundial de construtores de Fórmula 1, avisa que o traçado de Hungaroring, palco da próxima prova, pode não se adequar tão bem quanto os anteriores e pede contenção dentro da equipa, podendo resultar na decepção coletiva no final da corrida de domingo.

“[O Hungaroring] é um ótimo circuito e todos nós gostamos de pilotar lá, pois tem uma grande fluidez”, começa por dizer o piloto tailandês na antevisão do GP do próximo fim de semana. “Acabámos de ter três corridas fortes, mas penso que, para esta semana, temos de gerir um pouco as expectativas, pois não é necessariamente uma pista que nos agrade”. Alexander Albon adiantou ainda que a equipa tem de analisar como as “atualizações se comportam numa pista de alto ‘downforce’, que é algo que não aconteceu nas três corridas anteriores”.

Também Dave Robson, responsável pelo desempenho de veículos da Williams, esclareceu que “o Hungaroring é um contraste interessante com Silverstone e será mais um bom teste para o carro e os pilotos. A maioria dos carros irá utilizar o máximo de ‘downforce’ nesta pista curta e sinuosa, o que proporcionará uma comparação interessante entre os concorrentes”.