GP Hungria F1, Alessandro Alunni Bravi: “notamos uma melhoria no nosso ritmo de corrida” | AutoSport

A Alfa Romeo, depois da introdução da atualização no C43 na Grã-Bretanha, terá como objetivo continuar a otimizar o carro que mostrou alguns sinais promissores em Silverstone. A equipa adianta que novas peças já estão a a ser produzidas para a próxima série de atualizações, que deverá chegar depois do verão. No entanto, há muito para afinar no Hungaroring, para tentar dar os melhores carros a Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

O Hungaroring será completamente oposto de Silverstone, em termos de traçado, e a equipa suíça procurará inverter os resultados menos bem conseguidos, começando na primeira de duas jornadas consecutivas antes da pausa de verão. “Vamos para a Hungria com o objetivo de recuperar depois de duas corridas consecutivas bastante difíceis em Spielberg e Silverstone”, explicou o representante da Alfa Romeo, Alessandro Alunni Bravi. “Esperávamos mais destas duas corridas, especialmente com as atualizações que levámos para a Grã-Bretanha, mas analisamos bem os nossos desempenhos mais recentes e compreendemos outras formas de otimizar o nosso novo pacote aerodinâmico”.

Apesar de não somarem qualquer ponto nas duas últimas corridas do calendário, o responsável da equipa explica que apesar disso, e “como ponto positivo, notamos uma melhoria no nosso ritmo de corrida, o que nos dá confiança” para as próximas corridas consecutivas antes da pausa de verão.

Alessandro Alunni Bravi considera “crucial executar a corrida perfeita, numa época em que cada margem, cada décimo pode fazer a diferença no final de uma sessão”, garantindo que “cada um de nós vai concentrar-se em dar o seu melhor a partir de sexta-feira, sem margem para erros” para alcançar as posições pontuáveis no domingo.

Foto: Philippe Nanchino