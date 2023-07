GP Hungria F1: Acidente de Sergio Pérez nos primeiros 5 minutos do treino | AutoSport

Sergio Pérez bateu nas proteções do circuito de Hungaroring decorridos poucos minutos da primeira sessão de treinos livres do GP da Hungria, resultando em danos no RB19 e na suspensão do treino com bandeira vermelha.

O piloto mexicano fica de fora do restante do treino inaugural, ficando sem muito tempo para preparar o GP, enquanto a paragem (com o relógio sempre a contar) da sessão retira tempo com pista seca aos restantes pilotos, uma vez que começou a chover no traçado enquanto os carros estavam nas boxes.