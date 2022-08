GP Hungria F1: A Red Bull pensou nos pneus ‘duros’, mas descartou-os… | AutoSport

A Ferrari acha que que o problema da sua equipa não foi a estratégia e a decisão de usar pneus duros com Mattia Binotto a insistir que o que faltou foi “velocidade e ritmo”, Charles Leclerc revelou que foi “bastante expressivo no rádio para manter os pneus médios, estava feliz com eles”, mas a equipa optou pelos duros e Leclerc assume “que precisamos de falar com a equipa para perceber qual foi a razão por detrás disso”, mas a Red Bull sabia bem no que se iria meter. De acordo com Max Verstappen, os pneus duros fizeram parte das considerações prévias à corrida, mas depressa o ‘esqueceram’: “Sim, estávamos a planear começar com os pneus duros, mas depois fui para a grelha com os pneus macios, e já estava a lutar pela aderência, por isso fiquei tipo “nem pensar que pudéssemos começar com os pneus duros”.

Portanto, também é mérito da equipa, porque, claro, planeamos a estratégia em torno disso, com o pneu duro, e depois mudámos para macios, e tivemos muita confiança em apenas mudar, e foi isso que fizemos. Estou muito contente pelo facto de o termos feito, porque, sim, o pneu duro era realmente, muito complicado. E podia-se ver que, com Charles e Carlos, eles andavam a ‘deslizar’ muito. Mas isso foi depois de nós termos decidido ir com os macios, por isso nunca foi, penso eu, considerado…”