GP Hungria F1: A primeira corrida de Daniel Ricciardo após o regresso | AutoSport

Desta vez não vai faltar, de certeza, nem que seja um sorriso na grelha de partida de Hungaroring, pois está lá Daniel Ricciardo. O australiano está, naturalmente, feliz, pelo que até esse sorriso pode estar um pouco mais largo pois está prestes a fazer o seu primeiro Grande Prémio desde novembro do ano passado.

O australiano venceu aqui em 2014 e, embora fosse um pequeno milagre se ele conseguisse repetir isso na sua primeira corrida pela Alpha Tauri neste fim de semana, o seu desempenho na qualificação não terá passado despercebido aos chefes da Red Bull, pois ele não apenas passou para a Q2, mas também superou a qualificação do seu novo companheiro de equipa, Yuki Tsunoda, na primeira vez que se sentou no carro em qualificação.

Os pontos seriam a cereja no topo do bolo para o regresso de Ricciardo às corridas, mas não vai ter vida nada fácil. Para já, o importante é recuperar um piloto que podia ter feito muito melhor nestes últimos anos do que fez, depois de tudo o que prometeu nos primeiros anos da sua carreira. Vamos ver como corre, no mínimo tem que fazer a breve trecho, muito melhor que Nyck de Vries. E que não deve ser muito difícil, mas não é dado adquirido…