GP Hungria F1: A oportunidade da Ferrari ‘contra-atacar’

Efetivamente, depois do Mónaco, a situação parecia promissora na Ferrari, uma vez que Charles Leclerc venceu a sua corrida caseira a partir da pole position e uma atualização introduzida em Imola parecia estar a funcionar. Havia mesmo a possibilidade de a Ferrari assumir a liderança do campeonato de construtores no Canadá, enquanto Leclerc se aproximava na classificação dos pilotos, mas desde aí que o tabuleiro mudou para a Scuderia, que tem enfrentado um período muito difícil nas últimas corridas, com Leclerc a terminar fora dos pontos nas duas últimas rondas. O monegasco somou apenas 12 pontos nas quatro corridas que se seguiram, e a Ferrari está agora a 71 pontos da Red Bull e tem apenas sete na frente de McLaren.

O triplo confronto revelou-se particularmente desafiante, uma vez que um novo conjunto de atualizações trazidas para Espanha não se traduziu no desempenho pretendido em pista, mas a Ferrari terá agora uma semana para tentar aprender com os dados e identificar formas de tirar mais partido do pacote.

Com duas corridas em circuitos muito diferentes na Hungria e na Bélgica, as próximas duas semanas oferecem uma oportunidade para a Ferrari, pelo menos, começar a dar a volta ao texto…