GP Hungria F1/2º pelotão: McLaren forte em qualificação, Alpine em corrida | AutoSport

A luta entre a McLaren e a Alpine pela primazia no 2º pelotão acentua-se e desta feita, para já está tudo um pouco dividido. Hoje no terceiro treino livre nada vai mudar em termos de informação para a corrida de amanhã uma vez que está a chover em Budapeste e por isso não será possível às equipas experimentar coisas diferentes do que fizeram ontem com pista seca.

Seja como for, foi um dia muito forte para a McLaren, com Lando Norris a terminar em segundo lugar e Daniel Ricciardo em quinto no segundo treino livre.

Manter essa forma é irrealista, mas há provas que sugerem que deram um passo em frente na Hungria e estão a conseguir lidar melhor com a sua atualização, que já chegou aos McLaren anteriormente.

Daniel Ricciardo teve sem dúvida a sua melhor sexta-feira da época, enquanto Lando Norris também ficou satisfeito com a forma como o carro se portou ao longo do dia. Estão em terceiro lugar nas tabelas de simulação de qualificação, quase 0,2s mais rápidos do que A Alpine. Contudo, caem para quarto quando se trata de ritmo de corrida, mas apenas pouco mais de um décimo atrás. Se conseguirem levar esta velocidade para uma qualificação molhada, este poderá ser um fim-de-semana muito bom para os carros ‘papaia’ e ajudá-los na sua luta tensa com a Alpine pelo quarto posto no campeonato de construtores.