GP Hungria de F1: Oscar Piastri estreia-se a vencer, domínio total da McLaren

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) estreia-se a vencer na fórmula 1 numa corrida totalmente dominada pela McLaren com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a terminar em segundo, depois dos carros papaia a liderarem de fio a pavio. Um erro da equipa a levar às boxes para troca de pneus Lando Norris ao invés de Oscar Piastri, que liderava a corrida, levou a que fosse o inglês a surgir na frente depois de realizadas as duas trocas, o que foi injusto para piloto australiano, com a McLaren a precisar de muito tempo e muitas mensagens rádio para convencer Lando Norris a ceder a posição, o que fez, mas provavelmente a contragosto.

Escreveu-se direito por linhas tortas, porque este sucesso fantástico da McLaren fica ofuscado pela má gestão da equipa.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) termina mais uma vez no pódio, depois de grandes lutas com Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda), com o neerlandês, na atentativa de passar o piloto da Mercedes e falhar uma travagem e a seguir em frente na primeira curva, sendo ainda tocado pelo Mercedes, com o Red Bull a fazer um ‘cavalinho’ e a cair para quinto, onde terminou, atrás de Charles Leclerc (Ferrari SF-24) que aproveitou para passar o homem da Red Bull.

Desta forma, Verstappen iguala o seu pior resultado do ano, o 5º posto na Áustria, Piastri já tinha sido segundo no Mónaco e na Áustria, vence agora com mérito, mas numa situação perfeitamente escusada, totalmente causada pela equipa, que num momento de pura alegria, ao fim ao cabo não estava numa situação semelhante há uma dúzia de anos, concluiu a corria com um stress imenso que era visível nos homens do pit wall.

Sexto posto para Carlos Sainz (Ferrari SF-24) numa corrida em que, claramente, a Ferrari não teve andamento para mais, Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) foi sétimo, e redimou-se do acidente na qualificação.

Para George Russell (Mercedes F1 W15), algo semelhante, já que depois dele e da equipa falharem na qualificação, sendo eliminados à primeira, o inglês recuperou até ao oitavo lugar, o que nesta pista é positivo.

