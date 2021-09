GP Holanda, Lando Norris sobre Sergio Pérez: “Não há motivo para lhe facilitar a vida” | AutoSport

Lando Norris não facilitou a vida a Sergio Pérez quando o mexicano tentou ultrapassar o piloto da McLaren e o jovem defendeu a sua postura nas entrevistas após a corrida.

Segundo Norris, não há motivo nenhum para facilitar a vida a Pérez:

“Não há motivo para lhe facilitar a vida”, disse ele à Sky F1. “. Ele está num Red Bull, está no carro mais rápido da pista. Mas qualquer piloto, não importa quem seja, não importa se está apenas a correr contra Max [Verstappen] ou Lewis [Hamilton], vai tratá-los a todos da mesma maneira, e não vai facilitar a vida, porque eu quero esses pontos tanto quanto ele. Tentei, apertei-o um pouco, mas não o forcei a sair da pista. Ambos lutámos duramente um contra o outro, ele cortou bastante na Curva 1 e eu simplesmente não quis dar-lhe muito espaço. Dei-lhe o suficiente. Sim, ele ainda conseguiu passar e nenhum de nós ficou fora de corrida. O carro todo saltou muito e o meu pé saltou do acelerador e eu pensei que algo tinha acontecido, pensei que tinha perdido a potência no carro. Mas depois acelerei e fui para a curva rezando para que a suspensão não estivesse partida. Foi um pouco arriscado. Ainda tentei passar por ele, fiquei ao lado, mas só o ritmo que perdi com o pé a sair do acelerador custou-me a posição”.

Já Nico Rosberg considera que o jovem da McLaren não deu espaço suficiente a Pérez:

“Não concordo muito com Lando neste caso, mas ele também não vê muito bem o que acontece no carro”, disse Nico Rosberg à Sky Sports F1. “Ele não lhe deu espaço suficiente, não foi muito justo da parte do Lando. O Checo tinha o direito de lá estar, porque no início da curva ele estava na frente. Lando empurrou-o então para o limite e isso poderia ter terminado num grande acidente e não foi muito justo”.