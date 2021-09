GP Holanda FÓRMULA 1: RELEMBRE A GRELHA DE PARTIDA | AutoSport

Relembre a grelha de partida para a corrida de mais logo. Max Verstappen bateu Lewis Hamilton na qualificação por 0.038s, com problemas no DRS na sua última volta rápida. A largada será fundamental, isto num circuito que não permite muitas ultrapassagens e que também não permite muitas aventuras fora de pista, com as caixas de gravilha presentes em quase todo o circuito.