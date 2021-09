GP Holanda Fórmula 1: Pierre Gasly tomou a vez de Sergio Perez | AutoSport

No final da sessão de qualificação do GP da Holanda, os quatro carros das duas equipas que lutam pelo título mundial não terminaram todos nas primeiras posições. Num circuito que permite poucas ultrapassagens e possivelmente, períodos de Safety Car, Max Verstappen está sozinho na frente, com dois Mercedes atrás de si. Mas estará mesmo sozinho?

Pierre Gasly esteve muito bem na qualificação e terminou a sessão com o quarto tempo mais rápido. O francês tem as suas próprias lutas para resolver, mas pode ser uma grande ajuda para Verstappen, principalmente na largada. Se Pierre Gasly conseguir imiscuir-se na luta entre os 3 da frente na primeira volta, pode obrigar a Mercedes a alterar a sua estratégia. O mesmo pode acontecer num Safety Car, ou melhor, depois da saída do mesmo. Se o francês estiver à frente de Valtteri Bottas, por exemplo, pode atrasar o finlandês para que Verstappen tenha apenas que se preocupar com Lewis Hamilton.

Claro que este é um cenário e não passa disso, mas Pierre Gasly quer um lugar na Red Bull – pode não ser em 2022 – e isso pode pesar na altura em que peçam para jogar em equipa.