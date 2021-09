GP Holanda F1: Zandvoort valeu a pena | AutoSport

Não foi uma grande corrida, longe disso, mas este foi um fim-de-semana de Grande Prémio do qual Zandvoort e toda a Holanda se podem orgulhar. A pista, com as suas três novas curvas em banking, ofereceu uma sensação de ‘old school’ – uma espécie de Suzuka, que foi um sucesso do ponto de vista dos pilotos, menos dos espectadores não-holandeses ou não adeptos de Max Verstappen.

do ponto de vista jornalístico foi uma corrida chata, mas não podemos esquecer todo o ambiente que se viveu à volta, que foi dos mais sensacionais que nos lembramos em muito tempo, talvez só igualado nos melhores tempos de Monza e dos tifosi. Houve uma enorme sensação de festival nas bancadas e ‘fanzones’, percebia-se que se estava a assistir a algo especial.