GP Holanda F1: Williams precisa de analisar caixa de velocidades de carro de Latifi | AutoSport

Ambos os carros da Williams sofreram saídas de pista durante a qualificação, mas se George Russell conseguiu regressar à box pelos próprios meios, Nicholas Latifi teve uma batida mais violente e o carro ficou muito mais danificado que o do colega. Dave Robson ainda não tem a certeza se o acidente vai obrigar à substituição da caixa de velocidades, penalizando o piloto canadiano, que parte do 14º posto da grelha.

“Ainda não há 100 por cento de certeza. Temos de analisar. Os danos são bastante extensos”, afirmou Robson. “Haverá definitivamente, um grande número de peças para substituir e vamos dar uma vista de olhos à caixa de velocidades e decidir. Ainda não tenho a certeza. Há bastantes danos de componentes aerodinâmicos, portanto a asa dianteira, a asa traseira, piso todo danificado. Suspensão traseira, ambos os lados danificados, pelo que tudo isso será substituído por versões diferentes dos mesmos componentes. Isso está isento de penalizações, de modo que tudo se decide pela caixa de velocidades. A unidade motriz está com bom aspeto, por isso penso que apenas temos de analisar a caixa de velocidades”.