GP Holanda F1, volta 20: Max Verstappen líder, Mercedes deve parar Hamilton duas vezes | AutoSport

20 voltas volvidas no GP da Holanda e na frente as posições não se alteraram. Max Verstappen segue na liderança, com uma vantagem de cerca de 4 segundos sobre Lewis Hamilton. Valtteri Bottas é terceiro e já foi avisado que está fora da luta pelas duas primeiras posições, já tem mais de 7 segundos de atraso.

Sergio Perez é o piloto em destaque em termos de ultrapassagens, mas também está “obrigado” a recuperar. Perdeu várias voltas a tentar ultrapassar Nikita Mazepin, até perdeu um jogo de pneus depois de ter bloqueado na travagem para a curva 1, mas ocupa agora o 15º lugar.