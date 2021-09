GP Holanda F1: Verstappen vs Hamilton na primeira volta | AutoSport

Depois do que se viu na qualificação, com dois Mercedes atrás do Red Bull de Max Verstappen, sabe-se que a grande oportunidade dos homens de Brackley suplantar o holandês será no arranque e durante a primeira volta, pois a partir daí tudo indica que Verstappen se ‘despede’ da concorrência. A Mercedes já avisou para uma tática de “pressão alta”, mas tudo vai depender de Verstappen. Se fizer o que tem vindo a ‘prometer’, depressa será um “adeus Mercedes”…

O herói ‘caseiro’, Max Verstappen parecia uma aposta confortável para a pole position, e assim foi, mesmo com um ligeiro problema com o DRS. Agora, o duo da frente do campeonato, parte para esta corrida da primeira linha e sabe que o que acontece na volta de abertura tem todas as hipóteses de definir a corrida.

Espera-se que as ultrapassagens sejam difíceis em Zandvoort, com um grande ‘delta’ entre carros a ser necessário, ou um erro, pois há pouco espaço. Assim, ambos os rivais na luta pelo título saberão que a maioria das suas esperanças de vitória estão na volta de abertura, com a Curva 1 e a Curva 3 a serem particularmente cruciais nessa frente. Passada a primeira, ou primeiras voltas, desconfiamos que tudo vai parecer mais uma ‘procissão’ com as idas às boxes e a estratégias a poderem ter alguma influência na classificação, não esquecendo que esta é também uma pista suscetível a Safety Car, pois nos treinos viram-se várias saídas de pista e várias bandeiras vermelhas…