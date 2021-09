GP Holanda F1: Verstappen mais rápido no TL3, com Bottas a 0.5s | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido na terceira sessão de treinos livres do GP da Holanda. O neerlandês rodou na sua melhor volta em 1:09.623s, tendo batido os dois Mercedes que estavam no topo da tabela de tempos, com Valtteri Bottas à frente de Lewis Hamilton. Bottas ficou a 0.556s de Verstappen com a sua melhor volta em 1:10.179s.

Se ontem foi um bom dia para a Ferrari, hoje prevê-se muito trabalho para a equipa, já que têm de reconstruir o carro de Carlos Sainz, que bateu na entrada da curva 3 e pode ter que substituir algum componente que o faça ser penalizado, como a caixa de velocidades. Já Charles Leclerc, depois de assistir à vitória do seu irmão na primeira corrida da F3, foi apenas o 9º mais rápido.

Sergio Perez conseguiu colocar um tempo dentro dos 4 primeiros, a menos de 1 segundo do tempo do colega de equipa. No quinto posto ficou Fernando Alonso, já a 1.047s do tempo de Verstappen, mas ainda assim, o melhor entre os pilotos do chamado segundo pelotão.

Os dois pilotos da Aston Martin surgem também em boa posição, com Lance Stroll no 7º posto, atrás de Lando Norris, e Sebastian Vettel com o 8º melhor tempo da sessão.

Pierre Gasly fechou os 10 primeiros, atrás do referido 9º posto de Leclerc.

Para além do acidente de Carlos Sainz, que obrigou à interrupção da sessão durante alguns minutos, alguns pilotos aventuraram-se fora de pista. Foram eles, Sebastian Vettel, Lando Norris e Mick Schumacher.

Destaque ainda, para o regresso de Robert Kubica aos comandos do Alfa Romeo que pertencia a Kimi Raikkonen. O piloto polaco vai substituir Raikkonen, que testou positivo ao Covid-19.