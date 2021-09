GP Holanda F1: Valtteri Bottas ‘quer’ contrato plurianual: “algo que nunca tive antes” | AutoSport

Este é só mais um sinal de qual foi a decisão da Mercedes quanto aos seus pilotos para 2022. Valtteri Bottas disse em Zandvoort que quer agora um contrato plurianual “algo que nunca tive antes”. Se a decisão fosse a sua continuidade na Mercedes, se até aqui não foi, não era agora que a Mercedes lhe iria dar um contrato de mais de um ano como fez em todos os últimos anos.

Portanto, se o que a Mercedes vai comunicar dentro de algum tempo fosse diferente do que ‘promover’ George Russell à equipa principal, seria uma enorme surpresa para o mundo da F1.

Se for confirmada a saída de Bottas, julga-se que o destino seja a Alfa Romeo, substituindo o seu compatriota Kimi Raikkonen. Voltaram a perguntar a Bottas se sabia onde iria correr no próximo ano: “Talvez eu saiba, talvez não saiba”. Não diz muito, mas acrescenta: “As coisas estão a ir na direcção certa”. E eu estou feliz e entusiasmado”.