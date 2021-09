GP Holanda F1, Valtteri Bottas: “não tivemos ritmo suficiente para incomodar” | AutoSport

Valtteri Bottas teve uma corrida sem muitos episódios dignos de registo, tendo trabalhado quase exclusivamente para ajudar Lewis Hamilton a chegar à liderança, que como sabemos não o conseguiu. Esteve muitas voltas em pista com o mesmo jogo de pneus para ficar na frente de Verstappen e tentar atrasar o piloto da Red Bull, mas no final, parece ter desafiado as ordens de equipa, que na verdade parecem também elas contraditórias. A equipa parou-o e montou pneus macios no seu monolugar, dando depois a ordem para ele abortar a sua volta, que retiraria o registo de volta mais rápida ao colega de equipa e assim, um ponto extra para o campeonato.

“Eu não tentei a volta mais rápida, mas o Lewis conseguiu. Como equipa, conseguimos bons pontos”, negou o piloto finlandês, que chegou mesmo a marcar a volta mais rápida, sendo depois batida por Hamilton, mas apenas depois de também ter parado e trocado de pneus para o composto mais macio e mais rápido.

“Tentámos uma estratégia de paragem única, pelo que foi um longo stint para mim. No final, não tivemos ritmo suficiente para incomodar o Red Bull. A multidão aqui tem sido fantástica durante todo o fim de semana e muito solidária, por isso quero agradecer-vos”, finalizou o piloto finlandês.