GP Holanda F1, TL2: Lewis Hamilton parado, sessão interrompida | AutoSport

Lewis Hamilton parou o seu Mercedes no meio do circuito devido a um problema com o motor do seu monolugar: “A perder potência”, disse, via rádio. A Mercedes disse-lhe imediatamente para parar, os adeptos holandeses, naturalmente aplaudiram, e a sessão foi interrompida. É o segundo problema de um motor Mercedes do dia. Depois do Aston Martin de Sebastian Vettel, agora foi a vez de Hamilton, que naturalmente ficou de fora do resto da sessão.