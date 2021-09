GP Holanda F1, TL2: dobradinha Ferrari, motor ‘pára’ Lewis Hamilton | AutoSport

Charles Leclerc (Ferrari SF21) e Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) encabeçaram a sessão para a Ferrari, ficando separados por 0.154s com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) de fora bem cedo na sessão devido a problemas de motor no seu Mercedes, o segundo problema para um motor Mercedes hoje, depois de Aston Martin de Sebastian Vettel ter ficado parado de manhã.

Uma segunda bandeira vermelha surgiu quando Nikita Mazepin fez um pião e saiu de pista na curva Hans Ernst. Isso impediu Max Verstappen de completar a sua simulação de qualificação, com o holandês a terminar a sessão no quinto lugar.

Na frente, a Ferrari, depois dos seus pilotos parecerem ter encontrado bem cedo o melhor caminho de afinação dos seus monolugares. Boa prestação dos Alpine com Esteban Ocon (Alpine-Renault A521) a ser terceiro a 0.172s da frente, com Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) em sexto, atrás de Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12), quarto e

Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B), quinto.

Seguiram-se Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02), Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41) e a fechar o top 10 o ‘regressado’ Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21), que depois de ter ficado parado de manhã já rodou em toda a sessão da tarde.

Olhando para as duas sessões, na segunda o melhor registo ‘caiu’ seis décimos, com oito pilotos a fazerem melhor que Hamilton de manhã.

A Ferrari parece estar muito forte nesta pista, com os dois melhores tempos da sessão, ao contrário da McLaren, com

Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M) em oitavo e Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) em 15º, isto depois dos McLaren terem sido 11º e 14º na sessão da manhã.

A Alpine parece estar bem, colocou os seus dois carros em terceiro (Ocon) e sexto (Alonso) depois de terem sido sexto e sétimo (Alonso/Ocon) de manhã.

Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) está com problemas, foi 12º nesta sessão depois de ter sido \6º na primeira. O mexicano ainda não se conseguiu ligar a Zandvoort.

Já Max Verstappen esteve perto da frente de manhã, e foi ‘incomodado’ na sua segunda volta rápida, mas esta tarde viu-se batido pela Ferrari, Alpine e Mercedes. Muito pode mudar amanhã, mas para já não estão a ser ‘favas contadas’.

A Aston Martin também não está a conseguir andar bem, já que o melhor resultado das duas sessões para os seus carros foram o nono lugar de Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21) na sessão da manhã e o 10º de Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21), agora de tarde.

Antes de ficar parado em pista, Hamilton só completou três voltas.

Na AlphaTauri, Pierre Gasly foi sétimo nesta segunda sessão, enquanto o seu colega de equipa Yuki Tsunoda, que fez um pião no TL1 e perdeu o resto da sessão, foi agora 13º.

O duo da Williams e Haas terminou nos últimos lugares, com Mick Schumacher 17º, Nicholas Latifi 18º, Nikita Mazepin 19º (tendo parado a meio da sessão devido a uma saída de pista) e George Russell, último, no 20º lugar.

Duas sessões reduzidas em termos de tempo de pista, deixaram os pilotos a precisar de mais tempo em Zandvoort, onde acreditamos ainda não vimos a ordem que será vista na qualificação. Será que Verstappen vai conseguir vencer, Hamilton vai estragar a festa, ou temos uma surpresa e outro piloto e equipa vão surpreender. Mais respostas amanhã às 11h00 (TL3) e Qualificação (14h00).