GP Holanda F1, TL1: Vettel parado em pista, sessão interrompida | AutoSport

Drama para Sebastian Vettel, que depois de ter ido à boxe com um problema na MGU-K, pouco depois do regresso, parou na pista, relatando uma falha de motor. Com um princípio de incêndio, teve de recorrer a um extintor de incêndio, embora não se tenham visto chamas, apenas fumo. A sessão foi, naturalmente, interrompida com bandeira vermelha, de modo a permitir que o Aston Martin seja recuperado o que não deve demorar muito, pois Vettel ficou parado na entrada da via das boxes.

Até aqui, Lando Norris (McLaren) lidera a sessão, 0.076s na frente de Max Verstappen (Red Bull).

Como se esperava, com o asfalto ainda muito ‘verde’ (ou laranja, se preferir) já houve alguns piões, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon saiu de pista para uma escapatória…