GP Holanda F1, TL1: Lewis Hamilton começa na frente, numa sessão com…22 minutos | AutoSport

Num treino livre afetado por uma longa paragem decorrente da paragem em pista do Aston Martin-Mercedes AMR21 de Sebastian Vettel… Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) foi o mais rápido em pista batendo Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) por 0.097s, com o holandês a apanhar tráfego na sua ultima volta lançada.

Não era isto que os adeptos esperavam, mas depois de ter liderado a sessão, nos últimos minutos foi o piloto da Mercedes que conseguiu colocar-se na frente. Num fim de semana em que não tem os adeptos do seu lado, o inglês dá um sinal que pretende ‘estragar a festa’. Contudo, esta tratou-se apenas da primeira sessão de treinos livres, e que foi afetada por uma longa paragem a meio…

Os dois Ferrari ficaram em terceiro e quarto, com Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF21), a um décimo da frente, sendo que os 10 primeiros cabem em 1.015s.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi quinto na frente dos dois Alpine com Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) na frente de Esteban Ocon (Alpine-Renault A521), que já no final da sessão teve um estranho ‘qui pro quo’ com

Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M), que lhe pode valer uma penalização, já que foi uma manobra perigosa: desviou-se rapidamente para a sua esquerda quando o McLaren vinha rápido a passá-lo, atirando com o jovem inglês para a relva.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41) foi oitavo na frente de Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21) e Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02).

Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) foi apenas 16º, os dois McLaren ficaram fora do top 10, com Norris em 11º e Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) em 14º.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02) nem sequer registo um crono, enquanto Vettel foi 19º depois de ter perdido boa parte da sessão com problemas mecânicos.