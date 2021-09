GP Holanda F1, Sergio Perez: “vou tentar minimizar os danos” | AutoSport

Depois de ter sido eliminado na Q1, Sergio Perez promete uma corrida no ataque para minimizar os estragos da sessão de hoje. Será difícil, terá de correr riscos que em Zandvoort podem ser pagos na gravilha ou nos muros do circuito. Se tivermos como exemplo aquilo que se passou na Fórmula 3, nas duas corridas já realizadas, Perez pode subir posições e até chegar aos pontos.

“Hoje estou desapontado, porque tínhamos um carro fantástico para a qualificação. Estávamos a fazer grandes progressos e amanhã, possivelmente, poderíamos ter dois carros na fila da frente e por isso não esperávamos estar nesta posição”, afirmou o piloto mexicano, em forma de análise à sua prestação. “Tivemos tanto azar no final, os outros pilotos iam tão devagar no pit lane e eu não consegui fazer a minha segunda volta, que falhei por apenas um segundo e meio. Vamos discutir hoje, juntos como grupo, e ver o que podemos aprender para a próxima corrida, uma vez que é assim que ficamos mais fortes como equipa. Sabemos que amanhã será difícil de ultrapassar, mas esta é uma pista imprevisível, ninguém sabe o que esperar e por isso, claro, vou tentar minimizar os danos e marcar algo para a equipa”.