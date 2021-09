GP Holanda F1: Sergio Perez e Nicholas Latifi partem do pitlane | AutoSport

Sergio Perez e Nicholas Latifi vão partir para a corrida do GP da Holanda do pitlane.

A Honda e a Red Bull decidiram que considerando a posição alcançada ontem pelo piloto mexicano, “decidimos aproveitar a oportunidade para encaixar novos componentes da unidade motriz no carro”, e como “alguns destes componentes são de uma especificação diferente, vai começar a partir do pitlane”.

Nicholas Latifi começa a corrida do pitlane, porque a nova asa dianteira montada é diferente da especificação da asa originalmente utilizada, para além ter precisado substituir a caixa de velocidades.