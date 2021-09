GP Holanda F1: Red Bul melhor em qualificação, Mercedes em corrida… | AutoSport

Uma das coisas que se perceberam dos treinos livres de ontem, mas que precisam de ser confirmadas hoje na terceira sessão de treinos livres é que os Red Bull, leia-se Max Verstappen, têm uma margem na qualificação, enquanto os Mercedes parecem estar melhor em ritmo de corrida.

Verstappen foi o Red Bull melhor, no quinto lugar, na segunda sessão, mas foi obrigado a abortar a sua volta aparentemente mais rápida quando surgiu a bandeira vermelha decorrente do despiste de Nikita Mazepin.

O holandês revelou que teria conseguido facilmente o primeiro lugar se tivesse conseguido completar a sua volta.

Como já dissemos, isso vai ter que ser confirmado no TL3, mas não há razões para duvidar que assim seja.

Em qualificação, a Ferrari parece ser a terceira força, mas a 0.220s da frente seguindo-se a Alpine, Aston Martin, e só depois a McLaren, que está com dificuldades em Zandvoort.

Por outro lado, a Mercedes lidera em ritmo de corrida. Os homens de Brackley não tiveram um dia fácil, com Lewis Hamilton a fazer apenas três voltas no TL2, após sofrer perda de potência no seu motor Mercedes.

O seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas teve uma sessão mais ‘limpa’, mas ainda assim, 0.230s fora do ritmo estabelecido pela Ferrari, que colocou os seus dois carros na frente. E isso significa que têm muito trabalho a fazer, para colocar o carro na janela certa. Para lá da Mercedes e Red Bull, a Ferrari está a 0.370s da Mercedes, seguindo-se a Alpine e a McLaren. Vamos ver o que ‘diz’ o terceiro treino livre…