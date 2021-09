GP Holanda F1: Quarto lugar de Pierre Gasly “é uma pequena vitória” | AutoSport

Pierre Gasly, no seguimento de uma boa qualificação, terminou no quarto lugar do GP da Holanda. O piloto francês aguentou o ímpeto inicial dos Ferrari e na pequena confusão que foi a primeira volta, defendeu o seu posto e a partir daí, geriu a corrida. Deixou para trás todos os adversários diretos no campeonato, conseguindo bons pontos para a equipa e para ele próprio.

“Terminar no 4º lugar para nós, AlphaTauri, é uma pequena vitória. Terminar à frente de ambos os Ferrari, ambos os McLaren e mesmo atrás dos três carros das equipas de topo. Foi um desempenho fantástico, forte qualificação, muito boa partida, ritmo muito bom durante toda a corrida e um fim de semana perfeito para nós”, afirmou o piloto depois da corrida.“As últimas dez voltas foram longas. Toda a parte do meio da corrida teve tudo a ver com a gestão da vantagem para o Charles. A equipa estava realmente preocupada com os pneus, pelo que estavam sempre a pedirem-me para abrandar, o que foi um pouco irritante.”

Um ponto alto da corrida de Gasly, foi quando teve de ultrapassar Fernando Alonso, conhecido por ser difícil de ultrapassar em qualquer circuito. “Sabia que Fernando em luta connosco no campeonato, iria tornar a minha vida bastante difícil”, explicou Gasly. “Mas na volta anterior fui tão forte na curva 1, vi que ganhei tanto tempo e quase tentei algo sem realmente o querer fazer, que na volta seguinte estava realmente longe, apenas o surpreendi. Acho que ele não esperava que eu fosse por fora”.