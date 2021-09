GP Holanda F1, Q3: Max Verstappen na pole-position | AutoSport

Como se esperava, Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) colocou-se logo na primeira série de voltas na frente com um tempo ‘canhão, o único nos 68 segundos, com os dois Mercedes a não conseguirem melhor do que se colocar logo atrás. Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) ficou a 0.299s e Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) a 0.345s, com Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) a conseguir ficar na frente dos dois Ferrari com Charles Leclerc (Ferrari SF21) na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21). Seguiram-se Fernando Alonso (Alpine-Renault A521), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) e Esteban Ocon (Alpine-Renault A521).



Nas segundas tentativas, Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) baixou ainda mais o seu registo enquanto

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) passou para segundo a apenas 0.038s, relegando Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) para a terceira posição.



Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) confirmou a quarta posição, na frente dos dois Ferrari, com Charles Leclerc (Ferrari SF21) na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21).



Seguiram-se Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41), Esteban Ocon (Alpine-Renault A521), Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) e Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M).