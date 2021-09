GP Holanda F1, Q2: George Russell saiu de pista | AutoSport

George Russell saiu de pista na última curva quando estava a terminar uma volta que provavelmente o colocaria no top 10! A sessão foi interrompida com a bandeira vermelha, mas o piloto da Williams conseguiu levar o seu Williams até às boxes. Estava na entrada da curva final e 0,3s acima do 10º tempo mais rápido: “Desculpem, rapazes, forcei demasiado no última curva”, disse Russell via rádio.

O relógio da Q2 parou com 3m54s para o final, por isso há tempo suficiente para todos os pilotos voltarem a sair para uma volta final.