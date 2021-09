GP Holanda F1, Q1: Sergio Pérez eliminado | AutoSport

Grande surpresa na Q1 com a eliminação de Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B). Pelo caminho ficaram também Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21), Robert Kubica (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41), Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21) e Nikita Mazepin (Haas-Ferrari VF-21).

Na zona de eliminação a 5 minutos do fim da Q1 era 16) Lance Stroll, Aston Martin, 17) Mick Schumacher, Haas, 18) Sebastian Vettel, Aston Martin, 19) Robert Kubica, Alfa Romeo e 20) Nikita Mazepin, Haas, mas com se percebe, com o equilíbrio existente, surgiu a surpresa. O mexicano tem estado o fim de semana todo com dificuldades nesta pista, o que ficou perfeitamente evidente agora…

Christian Horner disse na TV que Perez falhou na sua última volta por um segundo e isso explica a sua saída, pois a evolução da pista levou a tempos muito mais rápidos a partir de carros supostamente mais lentos.

