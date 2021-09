GP Holanda F1: Pode Lewis Hamilton ‘estragar a festa’ a Max Verstappen? | AutoSport

A Fórmula 1 chega finalmente a Zandvoort, circuito que já esteve previsto em 2020 no Mundial de Fórmula 1 mas que não se realizou devido à covid-19. Com tudo preparado para o Grande Prémio e com 70.000 adeptos nas bancadas, este fim de semana temos pela frente não apenas o Grande Prémio da Holanda, mas um enorme espetáculo à volta de Max Verstappen. Dito isto, será que Lewis Hamilton vai estragar a festa?

Como em nenhum outro GP, aqui os adeptos só têm olhos para um, o seu herói Max Verstappen.

Nunca um dos 14 holandeses que correram na F1 alguma vez fez uma pole position, muito menos uma vitória.

Como se calcula, a pressão está toda em Max Verstappen, que vai defrontar um Lewis Hamilton que já espera uma recepção nada calorosa por parte da multidão.

Depois de ambos terem colidido em Silverstone, o que se passou na Hungria, quando Verstappen foi novamente ‘vítima’ de um Mercedes, no caso o de Valtteri Bottas veio acicatar ainda mais os ânimos, e naturalmente esta corrida em casa oferece-lhe uma oportunidade de reequilibrar a balança: “O que espero de todo o fim-de-semana é que todos se estejam a divertir e gostem de ver os carros na pista”, disse Verstappen. “Vendo-nos a lutar pelo melhor resultado possível”. Vai ser ótimo ver [uma multidão enorme]. Infelizmente, nem sequer está na sua capacidade máxima, não é permitido, mas mesmo assim, parece impressionante”.

Enquanto alguns pilotos, como Lando Norris, têm experiência de correr em Zandvoort, nas categorias júnior, nenhum deles correu na configuração atual, com as três novas curvas em ‘banking’. Como resultado, a maioria passou horas no simulador.

Apesar de ser uma pista desconhecida para todos, Verstappen admite que é “um ponto de interrogação”, mas admite que “penso que temos tempo suficiente para trabalhar no carro. O tempo vai ser bastante consistente, o que ajuda”.

“É um pouco ‘adivinhar’ o que fazer para começar o fim-de-semana, mas depois do TL1, temos um pouco mais de uma imagem mais clara da direção que pretendemos seguir em termos de trabalho de preparação e, em seguida, este irá evoluir. Durante todo este ano, temos sido competitivos, por vezes lutando pela vitória, por vezes um pódio e vamos esperar que possamos fazer algo semelhante aqui”.

Como se percebe, Verstappen minimiza para já as suas hipóteses, talvez como um mecanismo para lidar com a expectativa de toda uma nação. Mas não há dúvida de que ele quer vencer, principalmente para recolocar a luta pelo título num melhor caminho.

Quanto a Lewis Hamilton, vai naturalmente ‘fechar-se’ no seu trabalho, e vai querer responder em pista ao que vai ouvir das bancadas. Só podemos imaginar se chegarmos ao fim do dia de domingo com Lewis Hamilton no lugar mais alto do pódio. Não sabemos o que vai acontecer, mas pelo menos esperamos que haja corrida…