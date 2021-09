GP Holanda F1: Pit lane apertado, obriga a instruções de Masi | AutoSport

O diretor de prova da FIA, Michael Masi enviou uma nota às equipas sobre as paragens nas boxes durante a corrida. A nota foi enviada, porque o pit lane de Zandvoort é mais pequeno que o normal e assim, alerta as equipas para tentar evitar acidentes ou manobras menos seguras. Basicamente, as equipas não poderão chamar os dois carros ao mesmo tempo para troca de pneus e ficar um deles em espera, o designado “double stack”.

Diz a nota emitida pelo diretor de prova, que “o posicionamento de um carro no pit lane durante a corrida, que impeça outro carro na faixa rápida ou que impeça outro carro de parar ou sair da sua posição de pit stop atribuída, pode ser considerado uma violação dos princípios de justiça numa competição, juntamente com um comportamento antidesportivo por parte de um concorrente e/ou piloto.”

Andreas Seidl, da McLaren, tinha chamado a atenção para este problema: “É o pit lane mais apertado de todo o ano. No Mónaco, temos cerca de 16 metros desde uma posição de paragem até à outra posição de paragem nas boxes, aqui temos apenas 14 metros”.