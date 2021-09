GP Holanda F1: Partida pode ser determinante, segundo Bottas | AutoSport

Valtteri Bottas foi o terceiro piloto mais rápido na sessão de qualificação e com Sergio Perez longe do colega de equipa da Red Bull, o facto de dois Mercedes saírem das duas primeiras linhas de grelha pode ser determinante para a corrida. Em Zandvoort é dificil ultrapassar, como pôde ser visto na corrida 1 da Fórmula 3, mas servindo essa corrida como exemplo, a largada pode ser determinante. O irmão mais novo de Charles Leclerc, Arthur, venceu depois de ultrapassar dois adversários nos momentos iniciais da corrida, chegando ao fim da Tarzan como líder da prova.

O mesmo ficou vincado nas palavras de Bottas: “É difícil de ultrapassar, mas a partida é sempre uma oportunidade e claro a estratégia. Ainda temos uma corrida interessante amanhã”. A Mercedes pode optar por duas estratégias diferentes, também conforme o que acontecer na largada.

Quanto à sessão de qualificação, o piloto da finlandês afirmou que sentiu algumas dificuldades no setor 1, onde os Red Bull lhe pareceram ter vantagem. “O carro tem estado bem, sinto alguma falta de ritmo no setor 1, especialmente nas curvas 1, 2 e 3, comparativamente com os Red Bull, mas eles hoje estiveram fora de alcance”.