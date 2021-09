GP Holanda F1: Novo episódio entre pilotos da Haas | AutoSport

Os dois pilotos da Haas desentenderam-se novamente. Depois da qualificação, quando sobrou ainda para Sebastian Vettel, Nikita Mazepin fechou a porta quando Mick Schumacher o tentava ultrapassar nas voltas iniciais, no princípio da reta da meta. O alemão teve mesmo alguns problemas na asa dianteira por causa deste episódio, mais um que Günther Steiner tem para resolver.

“Obviamente, mais uma vez, houve um pequeno toque com o meu colega de equipa por alguma razão que não compreendo”, disse Mick Schumacher. “Parece que é assim que as coisas são. Parece que ele tem esta coisa na cabeça que quer, a qualquer custo, estar à minha frente, e não faz mal, não tenho nada contra isso, mas penso que se formos ao ponto de nos defendermos agressivamente contra um colega de equipa, quando não temos nada a ganhar, talvez essa não seja a abordagem correcta. Não justifica o facto de ele me empurrar contra a parede, e basicamente empurrar para o pit lane. Penso que essa não é a forma correta, provavelmente teremos de ter uma conversa com a equipa sobre isto”.

Günther Steiner, que afirmou anteriormente, que existem diferenças entre os dois pilotos, disse que a equipa vai ter de analisar esta questão e tirar ilações, para não se repetirem episódios deste género. “Obviamente, tivemos o contacto entre os dois no início da corrida. Todos nos sentamos depois e o meu objectivo agora, é trabalhar nisso e resolver estes problemas no futuro”.