GP Holanda F1: Notas AutoSport (Parte 3) | AutoSport

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes

Parte 1 AQUI

Parte 2 AQUI

Aston Martin – Qualificação ditou resultado na corrida

Sebastian Vettel teve azar em ficar retido no meio da escaramuça dos dois Haas e foi eliminado ainda na Q1. O seu colega de equipa, Lance Stroll, passou para a Q2, mas com uma má primeira volta rápida, ficou de fora de conseguir chegar à Q3, que parecia possível, apanhado que foi, pela bandeira vermelha.

Em corrida, Stroll passou quase sem dar nas vistas, tendo muito dificuldade em pressionar qualquer adversário que estivesse à frente. Terminou no 12º lugar, beneficiando do furo de Giovinazzi e dos problemas de Russell no final da corrida. Vettel, ficou mal no pião à entrada da curva 3. Não iria conseguir ultrapassar e perdeu controlo do carro. É preciso fazer reset e preparar a corrida difícil de Monza.

Aston Martin – Nota 6

Lance Stroll – Nota 6

Sebastian Vettel – Nota 5

Alfa Romeo – Giovinazzi a fazer pela vida

Esta corrida serviu para Antonio Giovinazzi tentar manter a sua posição na equipa para a próxima época. A verdade é que Giovinazzi não cometeu muitos erros. Em qualificação esteve muito bem, conquistando o sétimo lugar, mas após a largada o italiano ficou entre a relva e os adversários. Não arriscou e quis apenas trazer o carro até ao fim da corrida. Baixou para décimo, até que um furo o obrigou a parar e perder posições. Deveria perder a posição para Lando Norris e Sergio Perez, mas não teve sequer oportunidade de a defender. Foi uma corrida inglória, sem sequer chegar aos pontos.

Sem Kimi Raikkonen para sábado e domingo, a equipa teve de contar com Robert Kubica. Um piloto que sabe o que é o azar, não desiludiu e com poucas voltas dadas no carro, conseguiu uma ultrapassagem a Nicholas Latifi na última volta. Cumpriu.

Alfa Romeo – Nota 7

Robert Kubica – Nota 6

Antonio Giovinazzi – Nota 8

Williams – Depois do brilharete, a desilusão

As provas da Hungria e da Bélgica trouxeram surpresa, muitos pontos e um prémio merecido para uma equipa que tem mostrado uma resiliência a toda a prova e que já merecia sorrir. Mas em Zandvoort as coisas não correram tão bem, especialmente em corrida. Na qualificação ambos os carros passaram à Q2 e George Russell esteve perto de conseguir nova vaga na Q3, mas na corrida todo esse esforço se esfumou e o ritmo dos Williams não permitiu mais do que um 16º para Nicholas Latifi e 17º para Russell com problemas técnicos no final e com alguns erros, quer na qualificação quer na corrida (penalização de cinco segundos por ter excedido a velocidade permitida na pit lane). Foi uma espécie de regresso à realidade depois de duas provas de sonho. O ritmo em qualificação é claramente interessante, mas em corrida continuam a faltar argumentos.

Williams – Nota 5

George Russell – 5

Nicholas Latifi – 4

Haas – Jovens pilotos começam a mostrar as garras

O ritmo competitivo da Haas não permite que sejam destaque, mas os jovens pilotos estão a encontrar forma de serem falados. Nikita Mazepin e Mick Schumacher estão a ter cada vez mais dificuldade em evitar os problemas em pista e pelo andamento da situação poderemos ver algum dissabor em breve. Mazepin ficou irritado com a ultrapassagem de Schumacher na qualificação, algo que foi feito com luz verde da equipa e na corrida voltou a fazer uma defesa “à la Mazepin” que ia colocando o seu colega em apuros. Mas a realidade dos números voltou a falar mais alto e em qualificação Schumacher foi mais rápido e na corrida apesar de um bom começo do russo, foi caindo até ao 19º até terminar mais cedo com problemas técnicos. Mazepin continua sem mostrar o mesmo nível do seu colega e começa a criar mau ambiente enquanto Schumacher tem aqui um bom teste para o futuro, apesar de em pista ter claramente mais argumentos

Haas – Nota 4

Mick Schumacher – Nota 4

Nikita Mazepin – Nota 2